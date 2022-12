La difesa ne ha risentito: 5 gol incassati in campionato nelle 6 partite in cui è mancato. Ma oltre i numeri, una sensazione di smarrimento che ha messo in difficoltà gli azzurri in qualche occasione di troppo. La coppia con Kim Min Jae è bella che fatta, i due si sono ritrovati in campo come se si conoscessero da mesi ed è da qui che Spalletti vuole ripartire il prossimo anno sin dalla sfida con l’Inter, l’obiettivo per cui si è lavorato in questi mesi con Rrahmani. Fonte: mattino.it

