Elmas: “Ha avuto un gran successo. E’ un grande nome in Macedonia, io non…”

Eljif Elmas, in una intervista, parla anche di Goran Pandev, colonna della nazionale macedone ed ex Napoli, Lazio e Inter: “All’Inter, alla Lazio, anche al Galatasaray, ha avuto un grande successo. Goran è un grande nome in Macedonia. Dopo la sua partenza, non mi considero come la speranza calcistica del mio Paese. Non posso paragonarmi a Pandev, anche perché ha conquistato diversi trofei vincendo tutto. La Macedonia, inoltre, può contare anche su altri ottimi calciatori come Alioski e Bardhi”.

Fonte: tuttomercatoweb.com