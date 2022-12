Elmas a “De Marke Sports”: “«Voglio lo scudetto. Dopo il Napoli spero di giocare un Mondiale con la Macedonia»

«Siamo una squadra affiatata e vogliamo divertirci e continuare a vincere divertendoci». Eljif Elmas ha le idee chiare: il centrocampista macedone del Napoli si racconta in una lunga intervista registrata durante il ritiro a antalya e fa il punto degli azzurri in vista della seconda parte di stagione: «La Champions è un torneo importante, mentre per il campionato speriamo che quest’anno sia la volta buona per vincere un trofeo» ha detto l’azzurro ai canali di De Marke Sports.«Non so che cosa sarò quando la mia carriera sarà finita» ha scherzato Elmas. «Non lo immagino ancora, sono abbastanza giovane. Vorrei portare la Macedonia a una competizione importante come l’Europeo o il Mondiale. E vorrei vincere anche con i club, campionati e Champions. Dopo il Napoli spero di poter giocare in altri grandi club europei». Un ritorno in Turchia non è impensabile: «Il Fenerbahce per me è un po’ come casa. Nei prossimi anni spero di poter tornare. Leader della Macedonia dopo Pandev? Lui è stato un grande calciatore e ha vinto tutto, paragonarci è impossibile. Mi fa piacere che i tifosi possano pensare a me come prossimo leader, ma credo che non ci sia bisogno: abbiamo un gruppo di calciatori importanti anche in nazionale».

Factory della Comunicazione

Fonte:mattino.it