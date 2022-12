E’ settimo, ma è nella Top 10 per assist concessi della Serie A per il 2022

L’anno solare 2022 sta per terminare, anche se la stagione calcistica si giocherà ancora per diversi mesi, ed è tempo di classifiche. Quella che propone Transfermarkt riguarda la Top 10 degli assist concessi in Serie A, appunto nell’anno solare 2022. In questa particolare classifica al primo posto troviamo Leao del Milan, mentre il difensore azzurro Mario Rui è settimo.