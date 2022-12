CALCIO FEMMINILE – Daniela Sabatino ad un passo dal Como Women

Il campionato di serie A femminile riprenderà il 13 Gennaio, perciò le squadre si stanno riposando per le festività natalizie. Nel frattempo i club cercano di accontentare i rispettivi allenatori. Uno su tutte è il Como Women che è in lotta per la salvezza e secondo tuttomercatoweb.com è vicinissimo all’acquisto della punta della Fiorentina Daniela Sabatino, L’attuale attaccante della squadra viola formerebbe con Chiara Beccari una bella coppia di attaccanti e cercare la permanenza in massima serie. Alla ripresa del campionato ci sarà lo scontro salvezza contro il Pomigliano e avere Sabatino in attacco sarebbe un colpo davvero formidabile per esperienza e prolificità in zona gol.

