L’allenatore del Real Madrid, ex Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi tra le altre cose, sull’esperienza sulla panchina azzurra. “Un consiglio al Napoli? Non voglio darne assolutamente, auguro solo che una piazza come Napoli possa finalmente riuscire a vincere lo Scudetto. Il vantaggio è importante, ma la stagione è lunga. L’esperienza di Napoli è stata positiva, volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda”.

