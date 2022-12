A. Orlando, ex calciatore: “Occorrerà vedere se ripartirà da dove ha finito…”

La sorprendente Udinese ma anche la lotta scudetto al centro della chiacchierata con Alessandro Orlando, grande ex dei friulani. “Innanzitutto – dice a Tuttomercatoweb.com – credo che la ripresa si porti dietro grandi punti interrogativi, occorrerà vedere se il Napoli ripartirà da dove ha finito e lo stesso discorso vale per la Juve ad esempio. Per le big sarà molto importante vedere in quali condizioni saranno i giocatori che rientrano dalle Nazionali. Per quel che riguarda la parte bassa della classifica mi soffermo sulla Samp e sono curioso di capire se in questa sosta in qualche modo è riuscita a mettere insieme i pezzi giusti per questa seconda parte. E’ come se si ripartisse dall’inizio, ma rispetto a 4-5 mesi fa per tutti ci sarà meno spazio per gli errori”.

Che pensa invece del Milan, altra sua ex squadra?

“Come in tanti altri casi occorrerà vedere come tornano i nazionali in particolare Giroud e Theo, capire in che condizioni sono anche dal punto di vista mentale dopo la finale persa contro l’Argentina. Ma in generale credo che solo il Napoli possa perdere il campionato, vista la continuità che ha dimostrato finora pare la Juve del primo Conte o del primo Allegri”.

Fonte: tuttomercatoweb.com