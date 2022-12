Stop alle maglie fantasia: arriva il veto della Serie A. Novità per il 2023

La dedica a Diego Armando Maradona, una pantera, una renna di Natale – ma non per le gare ufficiali – una versione militare, una per Halloween con tanto di ragnatele. Quante fantasiose divise ha sfornato il Napoli di Aurelio De Laurentiis nelle ultime stagioni? Una fantasia che potrebbe essere limitata nei prossimi anni viste le novità che la Lega Serie A è pronta a introdurre. Come svelato in anteprima da Calcio & Finanza, a partire dalla stagione successiva alla prossima (2024/25), i club dovranno prevedere, in caso di divise da trasferta con maglia e pantaloncini/calzettoni di colori diversi tra loro, dei kit monocolore a tinta unita, per facilitare le combinazioni con le formazioni avversarie. Cambia anche il numero di divise da gioco previste obbligatoriamente per i portieri: le squadre devono avere almeno tre divise portieri (attualmente sono due) chiaramente in contrasto tra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento e comunque almeno due diverse da queste ultime.Ma la vera novità che interesserebbe il Napoli sta negli elementi decorativi delle divise, che da anni contraddistinguono le maglie azzurre e non solo: gli elementi potranno rappresentare lo stemma o parte di esso, il nome, il soprannome o l’abbreviazione della società, o un simbolo ad essa chiaramente e inequivocabilmente riconducibile, oppure essere rappresentativi di un particolare evento celebrativo del club e ancora riprodurre elementi figurativi. Gli elementi non dovranno includere lettere, numeri o combinazioni delle due; non dovranno rappresentare o richiamare in alcun modo marchi e/o prodotti commerciali; dovranno essere realizzati tono su tono, jacquard o embossing e non dovranno compromettere la predominanza cromatica della divisa da gioco. Fonte: mattino.it

Factory della Comunicazione