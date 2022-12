Saurini: “Se il Napoli non inciampa, difficile che lo riprendano”

A Tuttomercatoweb.com, Giampaolo Saurini, ex calciatore della Lazio ed ex tecnico della Primavera del Napoli ha parlato della ripresa del torneo di Serie A. “Ora vedremo come reagiranno le squadre dopo questa lunga sosta per il Mondiale. Quel che mi sento di dire a proposito delle amichevoli di questo periodo credo che valgano il giusto, nel senso che sono stati test importanti ma se sono arrivate delle sconfitte non le ritengo così preoccupanti”.

Può perderlo solo il Napoli lo scudetto? “Credo abbia grandi chances di arrivare in fondo. Saranno fondamentali le prime partite con Inter e Juve. Se non inciampa, è difficilissimo che qualcuno lo riprenda. In caso contrario si riaprirerebbe il discorso. In effetti può perderlo solo Il Napoli. Ma ripeto, ha grandi possibilità di vincerlo”.

Sembra avere sempre più consapevolezza dei suoi mezzi, il Napoli… “La squadra è cresciuta partita dopo partita, ha fatto anche in Europa un percorso brillante, con successi contro formazioni blasonate. E in Italia esprime un calcio migliore delle altre”.

Il Milan può essere la più accreditata per lo scudetto dopo il Napoli? “Per me sì, poi dipende dallo scontro diretto Inter-Napoli, quella sarà una gara fondamentale soprattutto per i nerazzurri. Se perdono, credo siano tagliati fuori dalla corsa scudetto. rimarrebbero il Milan e la Juve se farà un gran percorso”.