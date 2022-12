Pacchioni: “Il prossimo anno può essere quello più importante per Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: “C’è quasi una crisi di astinenza, c’è voglia di campionato e di avere il contatto settimanale per la propria squadra. Alla ripresa vedremo più o meno le stesse gerarchie viste finora. Anche perché, prima del Mondiale, il Napoli mi è sembrato troppo in forma e le altre squadre troppo imperfette per pensare ad un ribaltamento. Le amichevoli poi valgono quello che valgono, non mi preoccuperei troppo nei tifosi azzurri: le motivazioni fanno tutta la differenza. Il prossimo anno può essere quello più importante per la carriera di Luciano Spalletti, che negli ultimi periodi è stato l’allenatore che ha inciso di più sulla propria squadra alla pari di Stefano Pioli. La Champions League? Sarà un anno importante anche per quello. Il Napoli non deve sentirsi così superiore all’Eintracht, che è battibile ma comunque ostica. Ci vuole l’atteggiamento e lo spirito giusto. Di certo c’è l’occasione di raggiungere i quarti che sarebbero un risultato importantissimo. Bereszynski? Non è un acquisto che ti cambia la storia, ma la puntella ulteriormente. E’ un elemento di assoluta affidabilità”.

