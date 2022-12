Napoli, Torino e Udinese le squadre più internazionali della Serie A. La classifica

Torino, Napoli e Udinese le squadre più internazionali della Serie A

● Secondo un’analisi di Preply sulle nazionalità dei calciatori di Serie A, sul podio delle

squadre con più nazionalità c’è il Torino (con 19 nazionalità differenti), seguito da

Napoli e Udinese (18) e infine sull’ultimo gradino Hellas Verona, Milan, Salernitana

e Spezia (17).

● Le squadre con maggiore presenza di talenti italiani sono Monza (27 giocatori di

nazionalità italiana), Empoli (17) e Cremonese (16)

● Francia, Argentina e Brasile le nazioni da cui provengono la maggior parte dei

calciatori stranieri nel campionato italiano.

Negli ultimi decenni il mondo del calcio ha conosciuto forti cambiamenti. Anche il

campionato italiano si è evoluto, con la presenza sempre più forte di calciatori

provenienti dall’estero. Preply – la piattaforma globale di apprendimento delle

lingue che mette in contatto oltre 20.000 insegnanti con decine di migliaia di

studenti in tutto il mondo – ha realizzato un’analisi per individuare le squadre più

internazionali della Serie A.

Nel campionato di Serie A 2022/2023 sono presenti 605 giocatori appartenenti a

69 nazionalità differenti. Esclusa l’Italia – da cui provengono 240 calciatori – le più

diffuse sono Francia (33), Argentina (22), Brasile (21) e Polonia (20).

Classifica delle squadre più internazionali

Uno spogliatoio multietnico offre opportunità di scambio e confronto, oltre ad

essere modello di inclusività. Dalla ricerca di Preply è emerso come il primato per

la squadra con più nazionalità vada al Torino, che vanta ben 19 nazionalità.

Argento per Napoli e Udinese, pari merito a quota 18, e terzo posto ex aequo per

Hellas Verona, Milan, Salernitana e Spezia, 17. Ultimi posti per Monza,

Fiorentina e Juventus, rispettivamente a 11, 10 e 9.

Classifica delle squadre con maggiore presenza di talenti italiani

A guidare la classifica delle squadre con maggiore presenza di calciatori italiani è

il Monza, che ne conta 27. La neo arrivata in Serie A, che detiene una formazione

tricolore da sempre, punta tutto sul talento dei connazionali. Appena sotto la

vetta, l’Empoli, con 17 giocatori. Terza classificata la Cremonese, a quota 16.

Nelle ultime posizioni invece Milan e Torino, entrambe a quota 6, e l’Udinese,

fanalino di coda con soli 5 giocatori.

Da quale bacino attinge il campionato italiano

L’Europa risulta il principale bacino di provenienza del campionato italiano con

481 calciatori, seguita dall’America (66) – in particolare Argentina e Brasile.

L’Africa (48) è trainata da Nigeria, Senegal, Ghana, Camerun e Costa d’Avorio.

Solo 7 giocatori per l’Asia, manchevole di una tradizione calcistica forte. Ultimo

posto per l’Oceania, che ha portato in Serie A solo 3 giocatori: 2 provenienti dalla

Nuova Zelanda (Liberato Cacace e Matt Garbett) e 1 dall’Australia (Ajdin Hrustic).

I nomi dei calciatori più difficili da pronunciare

La presenza di giocatori internazionali inevitabilmente porta con sé qualche piccola

difficoltà linguistica, soprattutto per i telecronisti sportivi, che talvolta devono

confrontarsi con nomi molto difficili da pronunciare. Tra questi figurano nomi di

origine nordica, come quello del danese Christian Gytkjær, attaccante del

Monza, e del norvegese Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo. Di

difficile pronuncia anche Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, e

Krzysztof Piątek, attaccante della Salernitana, entrambi di origine polacca. Il più

complicato, però, sembra essere Khvicha Kvaratskhelia, giocatore georgiano

attaccante del Napoli.

Metodologia

L’analisi è basata sui dati relativi alle rose della Serie A 2022/2023 presenti nei

portali di Dazn e Fbref, da cui deriva anche l’associazione della nazionalità del

singolo calciatore. I dati sono aggiornati al 23 settembre 2022.

