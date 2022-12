Maradona-Messi, nella Pampa diventa un incrocio stradale

Come rendere omaggio a Maradona e Messi, Capitani della seconda e terza coppa del mondo vinte dalla Seleccion? La fervida fantasia degli argentini non ha un limite: Maradona-Messi diventa un incrocio stradale. Un piccolo comune della Pampa argentina con 1500 abitanti, Uriburu, ha deciso di cambiare la toponomastica per rendere omaggio a Diego e Lionel, icone della Seleccion. Si è riuniio il “Consiglio Deliberante”, pochi giorni dopo il trionfo contro la Francia in finale, e ha deciso all’unanimità di approvare questa variazione. Nella delibera c’è un errore, a proposito di Maradona infatti si ricordano i suoi gol nella finale dell’86 contro l’Inghilterra. In realtà, la partita della Mano de Dios e del Gol del Secolo era il quarto di finale ma è evidente che nel cuore degli argentini – e non solo loro – viene prima la sfida contro gli inglesi e poi quella contro la Germania, decisa il 29 giugno 1986 da un gol di Burruchaga a sei minuti dalla fine dei tempi regolamentari su assist di Diego. E così cambieranno presto nome le strade che si incrociano in un punto centrale del paese, quello che porta vero l’attrazione turistica “Ojo de Agua” (Occhio di Acqua). Boulevard Gobernador Nunez si trasformerà in Boulevard Diego Armando Maradona mentre Calle Bartolomé Mitre diventerà Calle Lionel Andrés Messi. E – hanno assicurato i politici locali – in quel punto sarà eretto un monumento in onore di Diego e Lionel, finalmente uniti dalla conquista della Coppa del mondo.

