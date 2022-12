Il Maradona è più piccolo, Napoli quinto per media spettatori

Il “Maradona” ha una capienza minore, per cui, nonostante il Napoli abbia dominato questa prima parte di campionato è “solo” quinto come media spettatori. 40.335 la media del pubblico presente all’ ex San Paolo. Infatti, nelle primissime posizioni ci sono gli stadi di San Siro e dell’Olimpico, per cui, non è un caso che le prime quattro squadre con più supporters a seguito giochino in questi due stadi. Al primo posto c’è il Milan con 72.656 di media, poi l’Inter con 72.080, la Roma con 61.794 e poi la Lazio quarta a 42.462. In più bisogna ricordare che il club azzurro parte da una base di abbonamenti non molto alta, per cui il piazzamento partenopeo appare di tutto rispetto. Solo sesta la Juventus, rimasta senza pienoni nel momento di difficoltà. I dati riportati sono tratti da Transfermarkt.

