Finale dei Mondiali da ripetere: l’arbitro Marciniak stupisce tutti e mostra un’immagine clamorosa

Accolto da vero e proprio trionfatore al rientro in patria, l’arbitro polacco della finale dei Mondiali Argentina-Francia, Szymon Marciniak, ha tenuto una conferenza dopo le pesanti critiche ricevute dalla stampa francese, che gli hanno dato 2 in pagella. Tra gli episodi contestati, il rigore definito “generoso” concesso ai sudamericani, le mancate ammonizioni a Cristian Romero.

E su tutto, il gol della Pulce realizzato mentre la panchina dell’Albiceleste aveva fatto irruzione in campo per esultare prima che il pallone entrasse. Marciniak sull’invasione di campo della panchina argentina sul gol di Messi: “In che modo questa situazione avrebbe influenzato il gioco? E qual è stato l’impatto dei calciatori che si sono alzati e sono saltati in campo? Qui si sta cercando un appiglio ad ogni costo e questo non è un atteggiamento serio.

La verità è che ci sono giornali seri ed altri che cercano lo scandalo ad ogni costo. Molti arbitri francesi mi hanno scritto congratulandosi per il mio arbitraggio”. Marciniak, il colpo di scena: “La Francia non ha nulla da dire rispetto a questa immagine?”

Quindi, il colpo di scena. Marciniak mostra il proprio cellulare con un’immagine ben precisa, sempre ripresa dagli smatphone: “I francesi non hanno menzionato la foto in cui si vede che ci sono sette giocatori in campo quando Kylian Mbappé ha segnato. Dovevo annullare anche quel gol? Lo stesso è accaduto sull’ultima occasione della partita, quella della parata di Emiliano Martinez su Randal Kolo Muani.

Mbappé? Uno sportivo vero. Alla fine di tutto è venuto ad abbracciarmi. E stato un gesto bello e inaspettato. Era molto dispiaciuto. Gli ho detto: ‘Sei un giocatore eccezionale, hai già vinto un Mondiale 4 anni fa e vedrai che vincerai altri mondiali”.

Fonte: CDS