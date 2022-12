De Core: “Al Napoli, per affidabilità, serve solo Bereszynski”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “Gennaio è un mese molto importante per il Napoli, sarà quasi decisivo per capire come sarà la ripresa per gli azzurri. Le amichevoli lasciano il tempo che trovano, anche la formazione di Spalletti aveva bisogno di ricaricarsi senza badare troppo al risultato. Contro l’Inter si avrà un primo impatto pesante, anche perché i nerazzurri approcceranno la gara col Napoli come ultima spiaggia per la lotta Scudetto. Rrhamani? Il suo rientro sarà molto importante, anche se Juan Jesus e Ostigard hanno dato grande affidabilità quando chiamati in causa nei match importanti. Bereszynski? Serve soltanto lui a gennaio, è un ritocco di grande affidabilità. Poi il Napoli è la squadra che meno deve adoperarsi nel prossimo giro di mercato. Il polacco può rivelarsi davvero utile nel sistema di Luciano Spalletti. Per la lotta Scudetto, il Napoli non deve cambiare la propria alchimia, badando a tutte le altre che daranno filo da torcere per rientrare nella corsa al titolo. Le sconfitte con Villarreal e Lille non devono preoccupare, ripeto: erano due squadre più rodate del Napoli e ci stava perdere. Il 4 rivedremo un Napoli al meglio delle proprie possibilità, ne sono convinto. La nostra intervista Osimhen racconta la grande mentalità che c’è nel gruppo di Spalletti”.

