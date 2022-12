Il Napoli ha la sua stella nella zona avanzata del campo, infatti Osimhen ha fame di gol, e sembra non esserne sazio, almeno nel 2022 di gol ne ha segnati ben 18, come sottolinea Transfermarkt.it, che stila la classifica marcatori per l’anno solare che sta per finire, ed il nigeriano compare al secondo posto subito dopo Ciro Immobile.

