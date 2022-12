Classifica delle squadre della Serie A più internazionali

Nel campionato di Serie A 2022/2023 sono presenti 605 giocatori appartenenti a 69 nazionalità differenti. Esclusa l’Italia – da cui provengono 240 calciatori – le più diffuse sono Francia (33), Argentina (22), Brasile (21) e Polonia (20).

Classifica delle squadre più internazionali

Uno spogliatoio multietnico offre opportunità di scambio e confronto, oltre ad essere modello di inclusività. Dalla ricerca di Preply è emerso come il primato per la squadra con più nazionalità vada al Torino, che vanta ben 19 nazionalità. Argento per Napoli e Udinese, pari merito a quota 18, e terzo posto ex aequo per Hellas Verona, Milan, Salernitana e Spezia, 17. Ultimi posti per Monza, Fiorentina e Juventus, rispettivamente a 11, 10 e 9.

