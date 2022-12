CALCIO FEMMINILE – Pedersen e Bragonzi passano al Pomigliano

Il campionato di serie A, come la cadetteria e la serie C, ripartiranno il 15 Gennaio, ma le squadre pensano a rinforzarsi per cercare di accontentare i propri allenatori. Il Pomigliano femminile sfiderà alla ripresa di campionato il Como in trasferta, ma ufficializza due acquisti. Si tratta del difensore Laura Guldberg Pedersen dal Koge e la punta Asia Bragonzi, di proprietà della Juventus e quest’anno in forza al Sassuolo.

ROSA

Portieri

Emanuela Barretta, Sara Cetinja, Fabiana Fierro;

Difensori

Gaia Apicella, Martina Fusini, Katarzyna Konat, Debora Novellino, Angela Passeri, Laura Guldberg Pedersen, Federica Rizza, Marta Rocco;

Centrocampiste

Veronica Battelani, Zhanna Ferrario, Verena Amorim Dias, Virginia Di Giammarino, Valentina Gallazzi, Iris Rabot;

Attaccanti

Asia Bragonzi, Alice Corelli, Chiara Manca, Ana Lucia Martinez Maldonado, Hawa Sangarè, Das Neves Tati Tatiely Cristina Sena.

Fonte: calciopress.net