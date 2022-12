Calaiò: “Raspadori a centrocampo? E’ stato un esperimento”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Gli azzurri non hanno smarrito la strada dopo le amichevoli perse. Queste partite servono per mettere benzina e fare degli esperiementi come è capitato a Raspadori che ha giocato da mezzala. Giacomo è un calciatore sempre pronto e molto duttile, può fare qualsiasi ruolo. Ho saputo che Spalletti ha lavorato molto nel far coesistere Raspapdori con Osimhen e Kvarathkelia. Raspadori a centrocampo? E’ stato un esperimento, ma non credo che alla ripresa lo si vedrà mezzala. Penso che Spalletti si affiderà alla ripresa allo stesso modulo anche se Raspadori è un giocatore intelligente e potrebbe fare anche la mezzala. Anche se sicuramente non contro l’Inter”.

Factory della Comunicazione