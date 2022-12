SERIE B FEMMINILE – Il Napoli augura a Silvia Vivirito una pronta guarigione

Il Napoli Femminile confida di rivedere presto in campo Silvia Vivirito, vittima domenica in occasione del match con la Lazio di un bruttissimo infortunio al ginocchio in un modo – per altro – del tutto accidentale. Speriamo Silvia possa riprendersi in fretta e tornare ad essere protagonista con la maglia biancoceleste nel più breve tempo possibile: buona guarigione!

Factory della Comunicazione

Fonte: Napoli femminile facebook