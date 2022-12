Salernitana e non solo stanno “tentando” Demme

Nel ritiro in Turchia Spalletti fece un cenno al mercato, soprattutto in uscita. Il mister sul tema di Diego Demme fu molto chiaro, vorrebbe che lui restasse fino a fine stagione. Ora però tutto sta nel centrocampista ex Lipsia, come riporta il Mattino, visto che da qui a fine stagione, vuole capire se ci sarà spazio anche per lui. Sul calciatore tedesco c’è sempre la Salernitana, ma anche da club esteri. Sarà Demme a decidere se restare per lottare per il vertice, oppure accettare altre squadre per avere continuità nel giocare.

Factory della Comunicazione

La Redazione