Riecco Kim, pronto a riformare la coppia d’oro della difesa azzurra

Riecco Kim, è rientrato a Napoli, dopo l’avventura Mondiale e potrà andare a riformare, con Rrahmani, la coppia di centrali che ha caratterizzato la difesa azzurra fino all’ infortunio del difensore kosovaro. Un rientro fondamantale, in vista della “seconda” parte di stagione…Il sudcoreano ha svolto in questi giorni lavoro personalizzato e da martedì riprenderà gli allenamenti in gruppo in vista della trasferta al Meazza del 4 gennaio contro l’Inter. Kim ha avuto un rendimento straordinario nei primi tre mesi riuscendo a sostituire al meglio un difensore di primissimo livello come Koulibaly e diventando velocemente un perno della linea arretrata a quattro di Spalletti. Partite sempre al top, tempismo nell’anticipo, grande affidabilità nel gioco aereo e anche due gol messi a segno di testa, uno contro il Monza al Maradona e un altro all’Olimpico contro la Lazio. Tutte prestazioni al top con le uniche sbavature in occasione dell’ultimo match prima della sosta, il 3-2 al contro l’Udinese.

Ai Mondiali è stato frenato dal fastidio muscolare al polpaccio destro nel primo match della fase a gironi contro l’Uruguay e fu costretto a restare in panchina con il Portogallo rientrando poi per il match degli ottavi con il Brasile. Un’esperienza comunque positiva con la sua nazionale che è riuscita a eliminare l’Uruguay del suo compagno di squadra Olivera prima dello stop contro la Seleção.

Fonte: Il Mattino