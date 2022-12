R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La ripresa del campionato porta ansia? No, c’è grande curiosità”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Ansia per il ritorno del campionato? Direi curiosità, visto che una sosta di due mesi non è mai accaduto. Mister Spalletti in Russia ebbe un periodo simile e vinse lo scudetto con lo Zenit. C’è da capire se nelle prossime due settimane la squadra recupererà la forma migliore e i giocatori i vista dell’Inter. Tra i nerazzurri e la gara di Salerno, credo che il derby possa essere più insidiosa. Lo scorso anno contro la compagine granata i partenopei andarono in difficoltà, senza dimenticare che è una partita molto sentita. Contro i nerazzurri ovviamente non sarà semplice, anche per il valore della squadra di Simone Inzaghi. Come attendono i tifosi Napoli-Juventus? E’ spesso una gara sentita in città, a maggior ragione visto la classifica degli azzurri e da come rientreranno i bianconeri reduci dal Mondiale. Su Bereszynski dico che è un calciatore che può portare esperienza, mentre Zanoli andrebbe a Genova per trovare continuità. Rrahmani? Premesso che mai come quest’anno la rosa dei difensori è valida e competitiva, credo che il kosovaro sia un calciatore bravo ad impostare dalla difesa e con Kim Minjae sia una coppia ben assortita. Infine tra il panettone e il pandoro, scelgo nettamente il primo”.

