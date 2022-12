Piano di lavoro di fine anno. Spalletti: un regalo napoletano ai ragazzi

Non è vero o forse sì. Ma evidentemente, da queste parti e a questo punto, è meglio crederci. Luciano Spalletti, alla vigilia di Natale e del secondo capitolo di una storia che lui e i giocatori hanno finora scritto con la maestria delle penne importanti, si è regolato così: ultimo venerdì di lavoro, tre giorni di riposo, ripresa martedì senza interruzioni fino all’Inter e un corno. Un corno portafortuna molto, ma molto napoletano regalato ad ognuno dei suoi ragazzi in occasione della cena-brindisi andata in scena giovedì a Posillipo. Il Napoli è una gran bella squadra, ha dominato fino alla sosta in Italia e in Europa ed è anche stata capace di annichilire certi giganti, però sai com’è… Il lavoro è l’unica chiave, è il credo imprescindibile del signor Luciano ed è il mantra recitato a memoria sin dal primo giorno di una stagione che autorizza a credere e non a sognare, ma tutto sommato in questa fase così stimolante e così delicata vale qualsiasi cosa. Anche un amuleto. Figuriamoci venticinque.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS