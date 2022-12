Ounahi “avvisa” il Napoli e le pretendenti: “Il futuro? Per me conta il progetto sportivo”

Il Mondiale disputato in Qatar con il Marocco indubbiamente non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori. Si parla del centrocampista dell’Angers Ounahi che ha davvero mostrato tutto il suo valore. Il club francese lo acquisto per 350 mila euro, ora per lo meno varrà tra i 20/25 milioni. Il giocatore marocchino attraverso il sito della società transalpina dice la sua sul suo futuro: «È stato l’Angers ha darmi l’opportunità di partecipare ai mondiali e di poter mostrare al mondo le mie qualità. Oggi tutti sappiamo che ci sono club interessati, sarà una scelta da fare, una scelta che sarà importante per la mia carriera. Firmerò e me ne andrò a gennaio? Firmerò, rimarrò e aiuterò il club e me ne andrò quest’estate? Non lo so ancora. Il progetto sportivo viene prima di tutto. Non ho un campionato preferito, non ho una destinazione ideale, guardo soprattutto al progetto sportivo, Sono in contatto quotidiano con il presidente». Anche il patron dell’Angers Said Chaban parla di Ounahi ad Rtl: «Abbiamo offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma restando all’Angers fino al termine della stagione». Il piano del Napoli è quello di accordarsi a Gennaio per poi prenderlo a Giugno. Sul giocatore occhio anche alla concorrenza dell’Inter, Leicester, Betis Siviglia, Bayer Leverkusen e il Marsiglia. Il rischio, come riporta il Mattino, insomma è che se non ci si muove per primo, possa scatenarsi un’asta e questo come si sa ad AdL non andrebbe bene.

