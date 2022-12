Napoli, alla ripresa del 4 gennaio, con un Rrahmani in più

E’ stata la coppia di centrali affidabile della difesa azzurra. Kim è rientrato dal Mondiale, Rrahmani si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni e sarà a disposizione per il match contro l’Inter dopo aver saltato per un infortunio muscolare le ultime nove partite. Se il sud coreano è stata la sorpresa, per rendimento, un po’ per tutti, Rrahmani è stata la “conferma”. Attento in fase difensiva e molto funzionale anche nell’uscita dal basso per la sua lucidità in fase d’impostazione: il difensore kosovaro con Spalletti ha avuto ulteriori miglioramenti e in questa stagione si è espresso ai suoi massimi livelli. Il suo rientro sarà molto importante, una pedina in più a disposizione per il tecnico azzurro. E’ stata la coppia di centrali affidabile della difesa azzurra. Kim è rientrato dal Mondiale,e sarà a disposizione per il match contro l’Inter dopo aver saltato per un infortunio muscolare le ultime nove partite. Se il sud coreano è stata la sorpresa, per rendimento, un po’ per tutti, Rrahmani è stata la “conferma”. Attento in fase difensiva e molto funzionale anche nell’uscita dal basso per la sua lucidità in fase d’impostazione:Il suo rientro sarà molto importante, una pedina in più a disposizione per il tecnico azzurro.

Terzo anno a Napoli, capitano e primatista di presenze della sua nazionale, ha il contratto fino al 2024 ed è un punto fermo del club azzurro per il presente e il futuro: già ben avviato da tempo il discorso del rinnovo, si attende nel nuovo anno il rinnovo del contratto. Ora l’appuntamento con il campo, Rrahmani per motivi precauzionali non è stato impiegato nelle ultime amichevoli e potrà tornare nella mischia a cominciare dal match del 4 gennaio contro l’Inter. Spalletti, quindi, alla ripresa del campionato potrà riavere tutti e quattro i centrali difensivi con Juan Jesus e Ostigard che si sono dimostrati sempre molto affidabili in ogni occasione in cui sono stati impiegati. La difesa quindi tornerà al completo, un’arma in più per il Napoli a partire dal tour de force di gennaio.

Fonte: Il Mattino