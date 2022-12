Marani: “Il Napoli si è meritato il primato, ora deve dimostrare la giusta maturità”

Matteo Marani, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli deve temere le rimonte delle avversarie? Il Napoli si è aggiudicato con grande merito il campionato di apertura, a breve inizierà quello di clausura. Dovrà dimostrare la giusta maturità per perseguire e conquistare un obiettivo importante. Sino a novembre ha dimostrato di giocare in maniera splendida, di meritare il primo posto in Champions e in serie A, giocando in modo meraviglioso, con tanti giocatori bravi e di talento.

Dobbiamo riconoscere i meriti della società e anche lo splendido lavoro di Spalletti. “Storie di sport – Mennea 1980-Pietrograd”? Andrà in onda questa sera alle 22.45 su Sky Sport Uno e poi nei giorni di festa, si tratta della storia della leggendaria vittoria di Pietro Mennea, uomo del sud, alle Olimpiadi controverse di Mosca. Un racconto pieno di curiosità e di interviste, tra esse anche a Patrizio Oliva, che, come Mennea, vinse l’oro a quei Giochi”.