Mancini: “Il Napoli? È una grande squadra da molto tempo”

Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana di calcio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le altre cose si è soffermato a parlare del Napoli di Spalletti. «Il più forte tra Messi e Maradona?». Già, uno degli argomenti più inflazionati del momento. «Il dibattito non sta in piedi. Sono due giocatori meravigliosi. Sono i migliori del mondo ma non si possono paragonare». “Le Notti sul Golfo–Premio Mediterraneo”, andato in scena a Napoli. Anche il Mancio figurava tra i premiati. «Il Napoli? È una grande squadra da molto tempo. Certo, il campionato è lungo, ma credo che riusciranno a mantenere la prima posizione». E ancora, sulla valorizzazione dei giovani: «Noi ne abbiamo sempre convocati tanti e anche gli azzurri stanno facendo crescere molti talenti». Gaetano, Zanoli e Zerbin, per esempio, hanno assaggiato di recente la Nazionale mentre Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori sono nel giro in pianta stabile. Il focus, poi, si sposta sull’imminente ritorno della Serie A: «Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato: rientrare in campo dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Io, però, credo che i valori e gli equilibri finora emersi rimarranno gli stessi». CdS

Factory della Comunicazione