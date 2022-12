Improta: “Gaetano ha le caratteristiche per diventare vice-Lobotka, ha tre doti fondamentali”

Gianni Improta, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato della possibilità di vedere Gianluca Gaetano come vice-Lobotka.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Gaetano? Ha le caratteristiche per diventare un vice Lobotka, ha un recente passato da trequartista, però può sostituirlo all’occorrenza. Punterei su di lui, e talentuoso, napoletano e merita fiducia.

Penso che deve essere prima di lui a credere di poter interpretare al meglio questo ruolo. I test amichevoli finiti con le sconfitte non mi procurano ansie, so come si preparano le squadre in questa fase, era troppo evidente che il Napoli fosse imballato, ora si lavorerà sullo scarico per dare brillantezza.

Essere imballati in questo momento va bene, l’importante è farsi trovare pronti il 4 gennaio. E’ inoltre secondo me positivo che ci sia una sfida così difficile come quella contro l’Inter, perché terrà sulla corda e stimolerà la concentrazione di tutti”.