Il Napoli fa una precisazione sulle dichiarazioni di Sirigu

Nella giornata di ieri, attraverso le pagine di repubblica.it, ha rilasciato l’intervista il portiere Salvatore Sirigu. Il calcio Napoli, attraverso twitter, fa una precisazione in merito. “In merito alle dichiarazioni di Salvatore Sirigu apparse in queste ore su alcuni organi di stampa, la SSC Napoli precisa che le stesse sono state rilasciate il 15 novembre scorso in occasione del ritiro di un riconoscimento da parte del calciatore. Averle contestualizzate in questo periodo appare un esercizio non corretto e non deontologico”.

Factory della Comunicazione

La Redazione