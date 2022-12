Dario Marcolin (ex calciatore): “Dopo le due amichevoli, per il Napoli sarà tutto in discesa”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live” condotto da Dario Sarnataro, è intervenuto l’ex calciatore ed ora opinionista di Dazn Dario Marcolin. «Il Napoli deludente nelle ultime amichevoli rientra nel percorso della preparazione: ora c’è la fase di discesa, si va verso la velocità. Del resto dopo 51 giorni di stop, questo lavoro era necessario. C’è bisogno di tempo e di assimilazione del lavoro fatto. Non sono preoccupato. Forse riattaccare la spina dopo una lunga pausa sarà più complicato: non dimentico che dopo la pausa dei nazionali si ha sempre paura su come tornano. Dopo il tour de force, chi ha staccato per ritornare a essere quelle macchine di prima ci vuole uno switch. Nel mese di gennaio per il Napoli affrontare squadre come Inter, Juve e Roma vuol dire molto, per l’Inter è quasi una finale, il Napoli ha invece la possibilità del doppio risultato utile. Di certo la squadra di Spalletti non potrà permettersi di regalare un approccio non buono, le altre faranno la corsa sugli azzurri, il Napoli su se stesso, dovendo fare tesoro dei punti di vantaggio. Mihajlovic? Scomparsa pesante, sono però almeno felice che sia stato ricordato quasi come un capo di Stato da tutti, perchè al di là delle sue qualità indiscusse di giocatore e allenatore è emerso ed è stato apprezzato da tutti l’uomo, visto che era una persona generosa e di grande spessore».



