Albarella, prep. atl.: “Non dimentichiamo che le amichevoli estive del Napoli non sono state brillanti”

Il preparatore atletico Eugenio Albarella, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Napoli-Lille? In questo momento, avere una settimana o dieci giorni di vantaggio di condizione è tanta roba, a livello di ritmi, ma non dimentichiamo che le amichevoli estive del Napoli non sono state brillanti, non mi preoccuperei più di tanto. Da quello che ho potuto osservare da lontano, il lavoro a secco è molto meno, a grandi linee mi sembra aver capito che il Napoli ha lavorato molto sui piani B e C a livello di organizzazione di gioco e questo ha portato ad uno scarso equilibrio. Non starei lì a preoccuparmi perché è questo il momento per poter provare nuove idee alternative a quelli che possono essere i piani gara di questo periodo. Un allenatore attento come Spalletti sta lavorando soprattutto con queste finalità”.

