Ulivieri: “Se Zanoli va alla Samp sicuramente giocherà, lui ne ha bisogno”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni: «Secondo me qualche sconfitta, come quella di ieri, è salutare perché il Napoli arriva da giornate e giornate di gloria. Il fatto di presentarsi in amichevole con qualche sconfitta credo che sia positivo perché richiama la squadra ai ritmi e alle idee di quando si è interrotto il campionato. Sulle interruzioni del campionato, Spalletti certi meccanismi li conosce e questo può essere un vantaggio.Fa bene Spalletti a sperimentare, a provare altre soluzioni perché se gli avversari ti prendono bene hai necessità di poter cambiare modulo per provare a vincere. Oltre tutto il 4-2-3-1 è il modulo originale suo. Se Zanoli va alla Samp sicuramente giocherà, lui ne ha bisogno e così a fine anno avrà avuto la possibilità di crescere. Mi sembra un’ipotesi molto remota una rimonta sul Napoli delle inseguitrici a meno che gli azzurri non si suicidino».

