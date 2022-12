Ufficiale – Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari

Il Cagliari ha ufficializzato Claudio Ranieri come nuovo allenatore. Firmato un contratto di 2 anni e mezzo, con rinnovo non legato alla promozione in Serie A del club. Inizierà la sua nuova avventura nel nuovo anno contro il Como. Questa la nota della società: “Bentornato, Mister! Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Claudio Ranieri che dall’1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025.

Romano, classe 1951, Ranieri diventa l’allenatore del Cagliari nel 1988, dopo le esperienze con Vigor Lamezia e Campania Puteolana. È l’inizio di un’avventura straordinaria che rimarrà nella storia. Alla guida dei rossoblù apre un ciclo: oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C, è artefice di una doppia promozione consecutiva dalla C alla A e poi di una salvezza da favola nel massimo campionato. Una cavalcata gloriosa che i tifosi sardi ricorderanno per sempre.

fonte: gianlucadimarzio.com