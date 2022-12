Tornano i nazionali: riecco la coppia Rrahmani-Kim

Concluso il Mondiale sono tornati alla base tutti i nazionali, con Kim l’ultimo a tornare a lavorare con la squadra perché, come Zielinski, protagonista negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Il rientro degli ultimi reduci dal Mondiale è un’ottima notizia per Spalletti, che ritrova la coppia centrale composta da Rrahmani e Kim dopo più di due mesi, mentre Anguissa garantisce fisictà e recupero palla rapido a centrocampo, mancato nell’ultima amichevole contro il Lille; Zielinski è perfettamente inserito come mezzala sinistra nel 4-3-3, anche se Raspadori non ha fatto sentire la sua mancanza in queste quattro amichevoli; Lozano e Olivera sono le alternative a Politano e Mario Rui e garantiscono soluzioni offensive e difensive diverse.

