SKY – Napoli-Ounahi, il piano per arrivare al marocchino. Ci siamo per Bereszynski

Il Mondiale in Qatar è stata una vetrina importante, non solo per le Nazionali, ma anche per gli addetti ai lavori. Tra le squadre che si sono messe in luce è sicuramente il Marocco. Il giornalista di Sky Massimo Ugolini parla di uno dei protagonisti a centrocampo è certamente Ounahi. Il Napoli è tra le società interessante, oltre ai club internazionali. Il piano sarebbe di bloccare il calciatore nella sessione di Gennaio e poi ufficializzarlo a Giugno. La valutazione che fa l’Angers è oltre i 20 milioni e l’ingaggio andrebbe spalmato. Si capirà se la società partenopea riuscirà a scalzare la concorrenza. Per quanto concerne Bereszynski, l’affare è ormai alla stretta finale, arriverà anche Contini, mentre alla Samp in prestito Zanoli. Si chiuderà il tutto i primi giorni del mercato invernale.

