SERIE C – Padova-Pro Vercelli 1-0, in campo per tutti i novanta minuti Vergara e Saco

Prima della pausa per le festività natalizie, è scesa in campo la serie C, compreso la Pro Vercelli. La compagine piemontese ha affrontato in trasferta il Padova. I padroni di casa hanno vinto per 1-0, con la rete ad inizio ripresa di Russini. In campo per tutta i novanta minuti i calciatori di proprietà del Napoli Coli Saco e Antonio Vergara.

