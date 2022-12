SERIE A FEMMINILE – G. Rizzon (Como Women): “Il successo contro la Samp ci farà passare un Natale sereno”

È tempo di riposo in casa Como Women. Le ragazze di mister de la Fuente hanno svolto l’ultimo allenamento dell’anno il 21 dicembre, dopodiché ogni calciatrice è partita per raggiungere la propria famiglia e trascorrere le feste in compagnia. Prima del liberi tutti il capitano della squadra, Giulia Rizzon, autrice di tre gol stagionali finora, ha fatto un bilancio della stagione ai microfoni di Como Women Channel: “Il bilancio di questa prima parte di stagione penso sia positivo, abbiamo già giocato tre partite del girone di ritorno e abbiamo ottenuto 4 punti in più rispetto all’andata. Non va dimenticato che siamo una neopromossa e una squadra giovane, e stiamo ottenendo risultati importanti. L’ultima partita che abbiamo fatto a Marassi penso sia stata storica per il calcio femminile, sicuramente ci ha dato morale e ci fa vivere queste vacanze natalizie con un po’ più di serenità.” Qualche settimana di pausa, per ricaricare le batterie e rientrate in forma a gennaio per il rush finale: “Al rientro a gennaio abbiamo prima la partita di Coppa Italia, in cui giocheremo contro una Roma che quest’anno ha ambizioni molto alte. Sicuramente avremo tanto da imparare da questa gara, che dovrà essere affrontata con coraggio. In campionato, invece, dovremo concentrarci sul Pomigliano, che sarà l’ennesimo scontro diretto, vivremo un’altra partita tosta, in cui dovremo dare il 100% in campo.” Due partite che le comasche giocheranno tra le mura amiche dello stadio Ferruccio di Seregno: “Finora ci ha fatto molto piacere la gran presenza di pubblico in questo inizio di campionato. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che ci sostengono ogni domenica e anche il nostro presidente, che ci ha permesso di giocare in questo stadio. Il pubblico è un fattore importante nel calcio, per esempio quando sei in situazione di svantaggio il calore del tifo ti dà la spinta per andare a far gol e recuperare: non a caso si usa l’espressione ‘il dodicesimo uomo in campo’. Colgo l’occasione per invitare tutti i tifosi allo stadio alla ripresa a gennaio.”

Chiusura sulla strada che la squadra deve seguire per rimanere in Serie A: “Per raggiungere la salvezza il Como da qui a fine stagione deve imparare dagli errori, la squadra è giovane e ha poca esperienza, quindi è più facile che si commettano degli sbagli. Dobbiamo imparare in fretta dagli errori per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati, e magari anche a qualcosa in più…”

Factory della Comunicazione

Il Como Women tornerà ad allenarsi lunedì 2 gennaio, in vista della gara di Coppa Italia del 7 gennaio contro la Roma. La ripresa del campionato, invece, è in programma per la settimana successiva, il 14 gennaio, contro il Pomigliano.

Fonte: Ufficio stampa Como Women