Samardzic-Cheddira, il piano del Napoli per averli in estate

Il Napoli è sempre un work in progress, ovvero attivo tutto l’anno e com’è successo lo scorso anno, si cercherà di anticipare la concorrenza sul mercato. Non è un mistero che piacciono e da sempre due calciatori in particolare. Il primo, come riporta il Corriere dello Sport, è Samardzic dell’Udinese. Il calciatore tedesco è un pallino di mister Spalletti e la rete al “Maradona”, ha confermato che ha qualità in mezzo al campo. Classica mezz’ala e sarebbe il sostituto di Zielinski in estate, perciò si vorrà anticipare la concorrenza. L’altro calciatore è la punta del Bari e del Marocco Walid Cheddira. In questo caso sarebbe un affare in famiglia, visto che il club pugliese è gestito da Luigi De Laurentiis. Un doppio affare da anticipare nel mese di Gennaio, per evitare che si possano scatenare delle aste. Infine Djalò e Bamba del Lille, sono stati visti mercoledì nell’amichevole al “Maradona” e anche in questo caso, il Napoli resta vigile sul mercato per poi eventualmente affondare il colpo.

Factory della Comunicazione

La Redazione