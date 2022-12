Rrahmani in partitella, buona la risposta del difensore azzurro

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Inter in programma il 4 gennaio prossimo per la ripresa del campionato. Ci sono tutti per un nuovo anno che potrà regalare grandi soddisfazioni. A parte Demme e Sirigu, che continuano il lavoro personalizzato in palestra, ieri tutto il resto della squadra era in campo. Con quelli che hanno disputato l’amichevole con il Lilla che hanno fatto scarico. Ma gli altri, compreso i tre “reduci” Anguissa, Olivera e Lozano, hanno svolto il lavoro in gruppo. C’erano anche Kim e Zielinski. E per la partitella si è visto anche Rrahmani: buone le risposte del centrale kosovaro. Se in queste due settimane continuerà a lavorare a pieno ritmo, a San Siro il 4 gennaio con l’Inter potrà esserci anche lui. GdS

