Raspadori, il jolly di Spalletti: può giocare bene ovunque

Di gran lunga il migliore dei suoi, questo hanno evidenziato le quattro amichevoli giocate dal Napoli e che hanno visto protagonista Giacomo Raspadori, autore di 5 gol, di cui due doppiette e saltando l’appuntamento con la rete solo contro il Villareal. La sua capacità di giocare in molteplici ruoli hanno permesso a Spalletti di sperimentare in modo da dargli maggiore minutaggio: mezzala nel centrocampo a tre, esterno sinistro, sottopunta, addirittura quasi una seconda punta negli ultimi minuti contro il Lille in coppia con Simeone. La fiducia del mister Raspadori l’ha ripagata con 5 gol, di alcuni anche molto belli dal punto di vista tecnico. Quel che è certo è che l’ex Sassuolo è già pronto per il campionato ed è sembrato il più in forma dei suoi grazie alle sue doti di brevilineo che gli permettono di entrare rapidamente in condizione. Per ora il saldo in campionato recita solo un gol, ma in Champions è stato il grande protagonista dell’attacco azzurro con Simeone, segnando 4 gol, uno ogni 53 minuti. Ah, era all’esordio nella competizione.

Fonte: Il Mattino