ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La Juventus Women? Eliminata ma sempre più vicina alle big europee”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco.

Esiti delle gare delle italiane in Champions Women? “La scorsa settimana la Roma si era qualificata per il turno successivo. Ieri doveva giocarsi il primo posto con il Wolfsburg, ma non è riuscita ad imporsi. La Juventus Women, invece, doveva vincere, non è riuscita a qualificarsi, ma ha dato ugualmente un segnale importante. Il calcio femminile italiano può iniziare a competere anche a livello europeo. Chiaro che se traghettiamo la gara dal punto di vista del movimento, sono stati lampanti i segnali delle bianconere”.

Ragguaglio della Serie A e B Femminile? “Quest’anno il campionato non è dominato solo dalla Juve, ma anche dalla Roma, nonostante la sconfitta nell’ultima gara proprio contro le bianconere. Anche l’Inter di Guarino e la Fiorentina stanno disputando una buona stagione. Como, Ponigliamo Samp, invece, gravitano nelle zone basse della classifica e lottano per la salvezza. Per quanto concerne la Serie B Femminile, è un campionato apertissimo. La Lazio è in vetta, alle spalle c’è il Napoli, seguono Ternana e Cesana. Ad oggi questo torneo diventerà più entusiasmante per le partite le quali si disputeranno alla ripresa del campionato”.

