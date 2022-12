Napoli-Bereszynski, ancora un dettaglio e poi sarà tutto verbalizzato

La sessione invernale del mercato sta per iniziare e il Napoli come sempre è alla finestra, in attesa di eventuali mosse da effettuare. Un’operazione che è in dirittura d’arrivo è certamente è lo scambio con la Sampdoria impostata da settimane. Al club azzurro andranno il portiere Nikita Contini, ovvero un ritorno e il difensore Bereszynski. Alla società ligure invece il classe 2000 Alessandro Zanoli, per fare esperienza. Cosa manca? Secondo il CdS, la Sampdoria dia il definitivo cenno al polacco di passare al Napoli per poi fare visite mediche e le firme. Il tutto però non dovrebbe essere un’ostacolo per l’affare e quindi Spalletti e Stankovic alla fine verranno accontentate.

Factory della Comunicazione

La Redazione