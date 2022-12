Marino: “Il Napoli può contare su individualità importanti capaci di saltare l’uomo”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex allenatore di: “L’esperienza die del suo staff darà equilibrio alla squadra. Gli azzurri arriveranno molto bene a gennaio; è una rosa formata da automatismi, ha un’organizzazione di gioco delineata. Il Napoli , inoltre, può contare anche su individualità importanti, capaci di saltare gli avversari e creare delle alternative valide“. Sulla sosta: “Credo che tutti i club siano attrezzati per affrontare il prossimo periodo. Poi chiaro che tutto dipende dallo stato di forma, dell’intensità negli allenamenti e dalle caratteristiche dei calciatori. Al di là della sosta, le squadre arriveranno in modo ottimale alla ripresa, soprattutto per l’evoluzione fisica del calcio. Bisognerà capire, inoltre, le condizioni fisiche e mentali dei nazionali rientrati dalla“. Sul: “In ogni momento di negativo c’è sempre una reazione,. Dopo le cessioni di calciatori importanti, chi supponeva che ilpotesse trovarsi in questa posizione di classifica ad inizio di stagione? Lo staff sta raccogliendo i frutti raccolti in seguito ad un operato minuzioso,“.