La Sampdoria batte il Kaysar, Bereszynski entra nel finale di gara

La Sampdoria ha battuto in amichevole, la quarta in questa sosta per i mondiali appena terminati, il Kaysar per 3-0, con una tripletta di Montevago, Bereszynski, probabile futuro giocatore del Napoli, ha giocato il finale di gara. Di seguito il tabellino della gara.

Factory della Comunicazione

Sampdoria 3

Kaysar 0

Reti: p.t. 33′ Montevago; s.t. 33′ e 41′ Montevago.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Murillo (25′ s.t. Bereszynski), Colley (25′ s.t. Ferrari), Amione (25′ s.t. Villa); Léris (25′ s.t. Malagrida), Villar (25′ s.t. Paoletti), Rincón (25′ s.t. Yepes), Augello (25′ s.t. Murru); Trimboli, Djuricic (25′ s.t. Savio); Montevago.

A disposizione: Contini, Caputo.

Allenatore: Stankovic.

Kaysar (5-4-1): Sikach (19′ s.t. Salaidin); Sovpel, Giorgadze (1 ‘s.t. Tolegenov), Pryndeta (30′ s.t. Sarbay), Oliveira, Gorizanov (40′ s.t. Zhusupov); Sakhalbayev (1′ s.t. Amirbek), Kurmanekuly (40′ s.t. Duisenbayev), Daniyar (1′ s.t. Baurzhan), Zhalmukan (1′ s.t. Makhan, s.t. 40′ Auyeskhan); Diallo (1’ s.t. Zulfykarov).

A disposizione: Sarsenov, Kulmaganbetov, Suleimen.

Allenatore: Kumykov.

Arbitro: Oran (TUR)

Assistenti: Dilmec (TUR) e Sagir (TUR).

Quarto ufficiale: Gunes (TUR).

Note: ammonito al 31′ p.t. Giorgadze, al 20′ s.t. Zulfykarov per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; spettatori 50 circa; terreno di gioco in buone condizioni.