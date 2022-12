Il Napoli a cena per gli auguri di Natale, da Spalletti a Edo De Laurentiis

Il Napoli si è incontrato per la tradizionale cena di Natale e per gli auguri, aspettando la ripresa del campionato, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. “Tutti insieme a cena, in una location suggestiva, per un party dei calciatori del Napoli con le rispettive famiglie per augurarsi buon Natale, scambiarsi qualche dono e guardare con fiducia al 2023 che comincia subito con sfide forti nel mese di gennaio contro Inter e Juventus. Presenti il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e naturalmente Spalletti. Tutti a cena con il gusto di stare insieme, coltivare l’armonia del gruppo, per dimenticare le due sconfitte consecutive in amichevole, i sette gol subiti al Maradona”.

Factory della Comunicazione