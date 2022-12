Gazz. dello Sport – Il Napoli ha già puntato al sostituto di Lozano e in passato lo ha anche affrontato

Il Napoli pensa al presente, ma soprattutto al futuro, com’è nella filosofia di un work in progress per anticipare la concorrenza. Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, mettono in evidenza che in estate possa partire Lozano. Il messicano ad oggi guadagna 4,5 milioni fino al 2024, tanto per la nuova politica del club azzurro. L’intenzione è di un rinnovo abbassando il tetto ingaggi, aspetto che il centro-americano non prenderebbe in considerazione. Per questo che si pensa all’esterno destro dell’Az Alkmaar Jesper Karlsson. Il calciatore svedese fu avversario del Napoli in Europa League, quando in panchina c’era Gattuso e vinsero gli olandesi per 0-1. La politica della società di De Laurentiis è sempre quella di prendere giovani prospetti ed inserirli in una rosa sempre più competitiva. Su Karlsson c’è anche la Fiorentina e quindi bisogna capire se ci saranno eventuali aste, oppure tenerlo nei radar, com’è nella filosofia di Giuntoli e del suo scouting.

