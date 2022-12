Gambe pesanti e reparti lunghi: i motivi del Ko con il Lille

I carichi di lavoro hanno pesato nella sfida contro il Lille, apparso più reattivo e con le gambe leggere rispetto agli azzurri, pesanti e compressi che hanno provato a proporre il proprio gioco con pressing a tutto campo, fatto male e che ha dato il via alle pericolose azioni degli attaccanti francesi, veloci e tecnici allo stesso tempo. La squadra è apparsa sulle gambe e i reparti distanti tra loro con poco filtro del centrocampo e una difesa perennemente sotto il fuoco nemico, a cui si sono aggiunti anche alcuni errori individuali sui gol. “Dobbiamo subito dare una registrata e capire che dobbiamo fare qualcosa di più individualmente e trovare equilibrio senza cercare di andare sempre a prendere gli avversari, altrimenti si rischia di giocare sempre in 60 metri a campo aperto, avendo problemi contro calciatori veloci come quelli del Lille“, le parole di Spalletti dopo il Ko contro il Lille. Il Napoli sta lavorando in modo da arrivare preparato alla ripresa del campionato: che questo sia solo un piccolo passo falso come quello contro il Villareal.

Fonte: Il Mattino