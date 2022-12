G. Pavarese, ex DS del Napoli: “Alcune notizie puntano a destabilizzare un ambiente”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: “Il mercato? Certe notizie puntano a destabilizzare un ambiente coeso e unito come quello del Napoli, che sta provando a regalare a noi tifosi una gioia unica. Non diamo peso alle notizie, la società con Giuntoli sa bene cosa fare e starà già visionando il mercato pensando al futuro. Ma le attenzioni di tutto il Napoli sono concentrate solo alla gara con l’Inter, ne sono sicuro. Allarme dalle amichevoli? Smettiamola, davvero. Smettiamola di dare adito a queste piccolezze. Le amichevoli servono ad entrare in condizione, nulla più. Al Napoli serve solo ritrovare la verve agonistica e la gamba vista finora in campionato. Gennaio? Non mi preoccupa, sarà un mese indicativo e non determinante per il futuro del Napoli. Gli azzurri sono competitivi su tutte e tre le sue competizioni, dove può arrivare lontano. Al di là delle tre gare che si preparano da sole (Inter, Juve e Roma), mi preoccupa molto il derby a Salerno. Con Nicola, i granata hanno trovato un senso di appartenenza e per questo si salverà anche quest’anno”.

Fonte: Radio Punto Nuovo