FOTO – Per i 40 anni di Clementino tanto Napoli, dal capitano al presidente De Laurentiis

Non è mai stato segreto il legame fra il cantante rap napoletano Clementino ed il Napoli, ed oggi ancora di più, con la festa per i suoi 40 anni, come scrive oggi Il Mattino. Sono in tanti per Clemente Maccaro compie 40 anni : il presidente del Napoli Aure lio De Laurentiis con il capitano Giovanni Di Lorenzo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Edoardo Bennato, Rocco Hunt (che non si esime da un’esibizione di sempre con Clemente, che «è stato il primo a credere in me, non lo dimenticherò mai»), Gigi D’Alessio con la compagna Denise Esposito, bellissima ed elegantissima, Peppe Iodice pronto al capodanno in piazza del Plebiscito, Maurizio Casagrande, Marco Palvetti, Aka 7even, Erminio Sinni (anche seduto al piano), il patron di «Capri Hollywood» Pascal Vicedomini, il figlio d’arte Francesco Da Vinci, l’immancabile amico di tutte le star Antonio Pirozzi, Nick Paino e Max Soria, Ivan Granatino, Marco Maddaloni, il dj Joseph Capriati, Decibel Bellini, i Desideri, un gruppo di comici di «Made in Sud»…

